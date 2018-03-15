HABER

Samsun'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 15:07 | Son Güncelleme

Samsun'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

Samsun'da Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarla terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler Mehmet K. ile Ferdi Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Bu sabah başlıyor! Birçok ilçede 30 saat sürecekBu sabah başlıyor! Birçok ilçede 30 saat sürecek
Dram büyüyor! Ünlü tasarımcı da uçaktaymışDram büyüyor! Ünlü tasarımcı da uçaktaymış
Başaran Holding kimin | Hüseyin Başaran kimdir?Başaran Holding kimin | Hüseyin Başaran kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun sosyal medya terör örgütü propagandası Terörle Mücadele Şubesi Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Türkiye'den Ermenistan'a terör örgütü PKK resti!

Türkiye'den Ermenistan'a terör örgütü PKK resti!

Bu kez de Sivas'ta ortaya çıktı! Birdenbire oluşan obruk köylüleri korkuttu

Bu kez de Sivas'ta ortaya çıktı! Birdenbire oluşan obruk köylüleri korkuttu

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı!

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı!

Nusaybin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Nusaybin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

ÖSYM'den başkasının yerine sınava girenlere suç duyurusu!

ÖSYM'den başkasının yerine sınava girenlere suç duyurusu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.