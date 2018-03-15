Samsun'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

Samsun'da Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarla terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler Mehmet K. ile Ferdi Ç'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
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