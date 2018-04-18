Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilin içerisinde ölü bulundu.
Gazi Osman Paşa Mahallesi Aşhane Sokak'ta bir aracın arka koltuğunda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, isminin Kamil A. (48) olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Kamil A'nın cesedi, incelemenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şoförlük yapan Kamil A'nın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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