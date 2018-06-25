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Samsun'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 14:56 | Son Güncelleme

Üç katlı apartın balkonundan düşen kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine 5 kişi gözaltına alındı

Samsun'da bir kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine biri asker 5 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Elif Deniz, Oğuzhan K, Ramazan K, Burak S. ve Kırıkkale'de vatani görevini yaparken izinli olarak memleketi Bafra ilçesine gelen Eyüp K, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde dün gece apart kiraladı.

Bir süre sonra telefonla görüşmek üzere balkona çıkan Elif Deniz, 3'üncü kattan zemine düştü. Deniz'in düştüğünün fark edilmesi üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Deniz'in cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Deniz'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheliler Oğuzhan K, Ramazan K, Burak S. ve Eyüp K. ile apart sahibi Beraati K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Beraati K. ve Burak S. işlemlerin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan K, Ramazan K. ve Eyüp K. ise çıkarıldıkları mahkemece haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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apart Elif Deniz İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu Samsun şüpheli ölüm

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