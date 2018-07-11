Samsun'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen tarım aracının sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yaşar Sağlam (53) yönetimindeki "pat pat" olarak adlandırılan tarım aracı, Ordubaşı Mahallesi Derekırık mevkisinde devrildi.
Aracın altında kalan Sağlam, olay yerinde hayatını kaybetti.
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