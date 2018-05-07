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Samsun'da "torbacı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 20:45 | Son Güncelleme

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Mayıs'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ikametlerde yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile 23 gram eroin ve 140 gram esrar ele geçirdi.

Operasyonda biri kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Samsun uyuşturucu operasyonu

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