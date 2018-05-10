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Samsun'da "torbacı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 18:24 | Son Güncelleme

Samsun'da "torbacı" operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Amisos Tepesi civarındaki ara sokaklarda araçla uyuşturucu sattıkları iddiasıyla Hasan Basri Ç. ile suça sürüklenen çocuk E.E.S'yi takibe aldı.

Şüphelilerin 4 kişiye sentetik uyuşturucu sattığını tespit eden ekipler, kullanıcılardan 6 parça halinde yaklaşık 8,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Zanlıları yakalayan polis, araçlarında ve üzerilerinde yaptıkları aramada 2 paket sentetik uyuşturucu buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun uyuşturucu operasyonu

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