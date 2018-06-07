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Samsun'da "torbacı" operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 12:54 | Son Güncelleme

Samsun'da "torbacı" operasyonu: 6 gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çarşamba ilçesinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, paketler halinde bir miktar esrar, 23 kök kenevir bitkisi, kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, 13 mermi ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

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Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun sokak satıcıları torbacı uyuşturucu operasyonu

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