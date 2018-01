Samsun'da Türk ve Yunan mübadiller adına denize karanfil bıraktılar

ÇOK ÖZEL BİR GÜN

Kavala Belediyesi Başkan Yardımcısı Anastasios Tsouroukidis ise, bugünün kendileri açısından çok özel bir gün olduğunu aktardı. Büyüklerinin konuşmalarını şu an aklına getirdiğini belirten Tsouroukidis, "Onlar, bu topraklardan, Bafra'dan, Samsun'dan ayrılarak yabancı bir ülkeye gittiler. O ülkenin adı Yunananistan. Aynı şekilde Kavala'dan da müslümanlar ve soydaşlar buraya geldiler. Onlar için de yabancı bir ülkeydi. Bu ülkenin adı ise Türkiye. Her iki kısım anavatan buldu. Bu anavatanlar bizi birleştiriyor. Şu an da kardeşiz, karşılıklı ilişkilerimiz daha kuvvetli bir şekilde devam edecek" diye konuştu.

Konuşamaların ardından, Türk ve Yunan mübadiller, denize karanfil bıraktı. Etkinlik, Türk ve Yunan mübadellerin yanı sıra birçok siyasi de katıldı.

