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Samsun'da Ukraynalılar Vışıvanka Günü'nü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 13:22 | Son Güncelleme

SAMSUN'da yaşayan Ukraynalılar, geleneksel kıyafetleri Vışıvanka için düzenlenen Vışıvanka Günü'nü kutladı.

Samsun'da Ukraynalılar Vışıvanka Günü'nü kutladı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da yaşayan Ukraynalılar, geleneksel kıyafetleri Vışıvanka için düzenlenen Vışıvanka Günü'nü kutladı.
Ukraynalıların geleneksel kıyafeti Vışıvanka için ABD, Almanya, Belçika, Tayland'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 60 ülkede yapılan Vışıvanka Günü kutlaması, Samsun'da da gerçekleştirildi. Atakum ilçesi Yalı Kafe önündeki iskeleye geleneksel işlemeli gömleklerini giyerek gelen Karadeniz Ukraynalılar Derneği üyeleri, 60 ülkeye cep telefonları üzerinden canlı bağlantı yaparak vatandaşlarının Vışıvanka Günü'nü kutladı.
Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, dünyanın değişik ülkelerindeki tüm Ukraynalıların nakış işlemeli gömlekler giyerek sosyal medya üzerinden canlı bağlantı yapıp, birbirlerini kutladığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Samsun'da Ukraynalılar Vışıvanka Günü'nü kutladıSamsun'da Ukraynalılar Vışıvanka Günü'nü kutladı

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