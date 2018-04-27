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Samsun'da "Ulusal Genel Cerrahi Öğrenci Kongresi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 17:02 | Son Güncelleme

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dağdemir: - "Kongreler öğrencileri bilimsel düşünceye yönlendiriyor ve gelişmelerine katkı sağlıyor. Sürekli araştırmalarına ve kendilerini geliştirmelerine imkan sağlanıyor"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, "Kongreler öğrencileri bilimsel düşünceye yönlendiriyor ve gelişmelerine katkı sağlıyor. Sürekli araştırmalarına ve kendilerini geliştirmelerine imkan sağlanıyor." dedi.

OMÜ Sağlık Topluluğunca düzenlenen "Ulusal Genel Cerrahi Öğrenci Kongresi", OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

Dağdemir, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, toplantıyı gerçekleştiren öğrencilerin büyük bir başarıya imza attığını söyledi.

Öğrenci kongrelerini önemsediklerini dile getiren Dağdemir, bunların öğrencilerin gelişmesi ve kendini ileriye taşıması adına önemli fonksiyonları yerine getirdiğini belirtti.

Kongrenin öğrenci merkezli olduğuna işaret eden Dağdemir, "Kongreler öğrencileri bilimsel düşünceye yönlendiriyor ve gelişmelerine katkı sağlıyor. Sürekli araştırmalarına ve kendilerini geliştirmelerine imkan sağlanıyor. Zaten hekimlerin de sürekli kendini yenileyen ve geliştiren insanlar olması önemlidir. Sizler iyi eğitim alıyorsunuz. Çok daha iyi olacaksınız." diye konuştu.

Türkiye genelindeki üniversitelerin tıp fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin katıldığı ve 15 sunumun yapılacağı kongre, 29 Nisan'da sona erecek.

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OMÜ Sağlık Topluluğu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. Ayhan Dağdemir Samsun Tıp Fakültesi Dekanı Ulusal Genel Cerrahi Öğrenci Kongresi

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