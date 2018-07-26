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Samsun'da, Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 18:39 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladı.

Samsun'da, Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladı

Ayhan AYDEMİR/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladı.
Bafra ilçesinde 2'nci Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nin açılışı Samsun Valisi Osman Kaymak ve ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’in katılımı ile gerçekleşti. 29 Temmuz'da son bulacak festival süresince fotoğraf yarışması, su sporları, dağcılık, bisiklet, yamaç paraşütü, atölye çalışmaları ve kaya tırmanışı etkinlikleri yapılacak. Festivale 10 ülkeden 17 yabancı sporcu ile birlikte toplam bin sporcunun katıldığı belirtildi. Festivalle ilgili bilgi veren Festival Danışma Kurulu Başkanı Burhan Apaydın, "Ülkemizin birçok yerinde festivaller düzenleniyor. Bizler el değmemiş doğaya ve el değmemiş doğaya taşımayı amaçladık. Kapıkaya'nın el değmemiş doğa güzelliği bizim için paha biçilmez bir doğa harikasıdır. Bizleri bu günde yalnız bırakmayan sporcularımıza, misafirlerimize çok teşekkür ederim" dedi.
Programda konuşan Vali Osman Kaymak ise "Turizm açısından, tarım açısından, doğa açısından ve her açıdan Samsun çok güzel bir ilimiz. Dünyanın değişik ülkelerinden gelen sporcuların Bafra'da ağırlanması, festivalin basın mensupları aracılığı ile de duyurulması anlamlı ve önemli. Samsun'un ciddi anlamda tanıtıma ihtiyacı var, Bafra'nın tanıtıma ihtiyacı var. Sadece tarıma dayalı bir gelir olmaması lazım, dünyada spor, sağlık, turizm artık yeni gelir kapısıdır. Bafra da bu anlamda geri kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.

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Samsun'da, Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladıSamsun'da, Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladıSamsun'da, Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladıSamsun'da, Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladı

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