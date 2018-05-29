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Samsun'da uyuşturucu davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 19:32 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan 12 sanıktan 9'una, 5 ay ile 28 yıl arasında hapis cezası verildi

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan 12 sanıktan 9'u, 5 ay ile 28 yıl 1 ay 15'er gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından yargılanan sanıklar Ferdi Çakır, Turan Altun, Emre Gürbüz, Özcan Köksal, Ahmet Taflan, İsmet Coşkun, Şaban Bahar, Damla Ç, Ogün Ö, Sevinç B, İsmail D. ve suça sürüklenen E.Ç. (17) ile avukatları katıldı.

Sanıklar ve avukatları son savunmalarında suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan sanıklar Çakır ve Altun'a 28 yıl 1 ay 15'er gün, Gürbüz, Köksal, Taflan ve Coşkun'a 23 yıl 5 ay 7'şer gün ve Bahar'a 18 yıl 9 ay, suça sürüklenen E.Ç'ye 12 yıl 6 ay, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan Damla Ç'ye 5 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, Ogün Ö, Sevinç B. ve İsmail D'nin beraatine hükmetti.

Tutuksuz sanık Bahar'ın tutuklanmasına karar veren heyet, Damla Ç'nin hükmün açıklanmasının geri bırakılması çerçevesinde cezasını erteledi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 7 Ekim 2016'da yapılan operasyonda yakalanan sanıklardan, paketlenmiş halde çok sayıda sentetik uyuşturucu ve esrar ile ruhsatsız 2 tabanca, 3 av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 26 bin lira ele geçirilmişti.

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