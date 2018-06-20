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Samsun'da uyuşturucu davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 16:41 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 3'üne 12 yıl 6 ay ila 15 yıl arasında değişen hapis cezası verildi

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 3'ü 12 yıl 6 ay ila 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılanan Yahya Kayan, Ramazan Ak, Oğuzhan Aslan, Caner Ş. ve Tayfur A. ile avukatları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Sanıklardan Ak ile Aslan'a 15'er yıl, Kayan'a ise 12 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, Caner Ş. ve Tayfur A'nın ise beraatine hükmetti.

Samsun'da 24 Mayıs 2017'de yapılan operasyonda yakalanan sanıkların üzerinde ve adreslerinde 30 paket sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

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