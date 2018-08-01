HABER

Samsun'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 16:37 | Son Güncelleme

Samsun'da uyuşturucu operasyonları

Samsun'da düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşık 3 aydır sürdürülen çalışmalar sonucunda, kağıda emdirilmiş 2 bin 419 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Anıl K, Mehdi A. ve Onurcan T. yakalandı.

Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde sokak satıcılarıyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmada da satıcıdan 0,73 gram uyuşturucu aldığı tespit edilen kişi gözaltına alındı. Kullanıcı olduğu öğrenilen kişi, emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi.

İfadenin ardından uyuşturucu sattığı tespit edilen Recep Y, Hasköy Mahallesi'nde 24,5 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Recep Y, Anıl K. ve Mehdi A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Onurcan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERDikkat! Bu yiyecekler inanılmaz zararlı!Dikkat! Bu yiyecekler inanılmaz zararlı!
Türkiye-ABD arasında kritik görüşme! Dışişleri az önce duyurdu Türkiye-ABD arasında kritik görüşme! Dışişleri az önce duyurdu
Manisa'da dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü! Çiftçilerin zararı büyük!Manisa'da dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü! Çiftçilerin zararı büyük!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun uyuşturucu uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Temassız kredi kartı kullananlar dikkat! Hırsızlardan akıllara durgunluk veren yeni yöntem

Temassız kredi kartı kullananlar dikkat! Hırsızlardan akıllara durgunluk veren yeni yöntem

Türkiye-ABD arasında kritik görüşme! Dışişleri az önce duyurdu

Türkiye-ABD arasında kritik görüşme! Dışişleri az önce duyurdu

Manisa'da dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü! Çiftçilerin zararı büyük!

Manisa'da dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü! Çiftçilerin zararı büyük!

Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı

Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı

Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı

Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.