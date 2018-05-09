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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 15:43 | Son Güncelleme

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun sokak düzeyinde ulaşılabilirliğinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla İlkadım ilçesinde çalışma başlattı.

Çeşitli bölgelerde uygulama ve sokak çalışması yapan ekipler, 15 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, muşta, 2 pompalı tüfek, döner bıçağı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Aralarında "silahla tehdit" suçundan kesinleşmiş cezası bulunan hükümlünün de yer aldığı zanlılar emniyete götürüldü.

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15 gözaltı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun uyuşturucu operasyonu

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