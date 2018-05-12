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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 18:25 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon kapsamında takip ettikleri ve "torbacı" olduğu öne sürülen Gürkan Ş'den bir şeyler alan kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan Gürkan Ş'nin üzerinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu ile uyuşturu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 600 lira ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu

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