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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 18:58 | Son Güncelleme

Operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu hap getirildiği ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takip sonucunda İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde durdurulan ticari taksideki B.G. (32) ve E.Ç'yi (27) 694 adet uyuşturucu hapla birlikte yakaladı.

İstanbul'dan geldiği anlaşılan E.Ç'nin suç ortağı olduğu ileri sürülen kişilerle ilgili Atakum ilçesindeki bir pansiyonda yapılan aramada ise banyo asma tavanına gizlenmiş 800 adet ve pansiyonun iki arka sokağında dikenliklerin bulunduğu alandaki trafonun altına gizlenmiş 2 bin 30 adet daha uyuşturucu hap ele geçirildi. Pansiyonda bulunan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı A.G. (26) ve A.Ö. (30) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 kişi Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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