Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen çift tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde, Emine K. ile eşi Murat K'nın uyuşturucu satışı yaptıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, zanlıların üzerinde ve Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki ikametlerinde yaptığı aramada, 338 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 510 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan çift, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Emine K. ile eşi Murat K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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