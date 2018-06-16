Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde Orhan D, Murat Yazıcı ve Ogün S'nin uyuşturucu satışı yaptıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri takip eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 205 uyuşturucu hap ve 10 kapsül uyuşturucu etkisi doğuran hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yazıcı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Orhan D. ve Ogün S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

