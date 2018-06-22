HABER

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Poils ekipleri, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli Mert Çürükçüoğlu'nu takibe aldı.

Şüpheli Çürükçüoğlu'nun uyuturucu sattığı kişinin üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Takip edildiğini fark eden Çürükçüoğlu ise elindeki uyuşturucuyu yere dökerek kaçmaya çalışırken yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
- Maltepe miting alanı Muharrem İnce için hazırlanıyor- Maltepe miting alanı Muharrem İnce için hazırlanıyor
Tavşanburnu Koyu'ndaki milyar dolarlık inşaata davaTavşanburnu Koyu'ndaki milyar dolarlık inşaata dava
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Diğer Haberler
TSK Şırnak ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK Şırnak ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Kamyon mescide daldı! Ölü ve yaralılar var

Kamyon mescide daldı! Ölü ve yaralılar var

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar mitinginde açıkladı

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar mitinginde açıkladı

Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi

Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi

Bodrum’daki kanlı olayda şok ayrıntılar!

Bodrum’daki kanlı olayda şok ayrıntılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.