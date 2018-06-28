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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 13:32 | Son Güncelleme

"Uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.Ö'nün (40) kiraladığı araçla uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları şüpheliyi İlkadım ilçesi 30 Ağustos Caddesi'nde yakaladı.

Zanlının üzerinde ve aracında arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 10 fişek, 14,34 gram kokain ile 19 gram skank maddesi ele geçirdi.

Ekipler, şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada da 337,5 gram skank, 0,89 gram esrar, 10,33 gram kokain, hassas terazi ile 25 tabanca fişeği buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun uyuşturucu operasyonu

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