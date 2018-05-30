Samsun'da uyuşturucu ticareti davasında karar

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Emrah Güdek ve Seyitahmet Cüre ile avukatları katıldı.
Sanıklar ve avukatları, son savunmalarında suçsuz olduklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanık Güdek ve Cüre'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 29 Ocak 2017'de yapılan operasyonda yakalanan sanıklar ile 41 paket halinde toplam 19,52 gram sentetik uyuşturucu, bir pompalı tüfek ve 30 fişek ele geçirilmişti.
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