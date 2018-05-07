Samsun'da uyuşturucuyla mücadele: 10 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada biri aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi NARKOTİM ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen bölgelerde uyuşturucu ile mücadele çalışması yapıldı.

Uygulamalarda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, aralarında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan aranan bir kişi olmak üzere 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlılardan 9'u savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Aranan şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

