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Samsun'da vatandaşlar '15 Temmuz' için toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 00:13 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Samsun'da vatandaşlar '15 Temmuz' için toplandı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
Samsun'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Etkinliklere Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Çiğdem Karaaslan, Fuat Köktaş, Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik mehter takımının marş çalmasıyla başladı. Ardından şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okunup, dualar edildi. Sonrasında İstiklal Marşı okundu. Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşlar sinevizyondan 15 Temmuz gecesi Türkiye’de yaşananları izledi. Öğrenciler 15 Temmuz şiirlerini seslendirdi.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tunceli’de Vali olan Samsun Valisi Osman Kaymak, o gece Tunceli’de yaşadıklarını anlattı. Vali Kaymak, "Bu darbe girişimi Türkiye’yi bölmek ve parçalamak için yapılmıştır. Yurt dışı bağlantılı bir operasyondu. Ama Allah’a şükür olsun milletimiz buna karşı koydu. 15 Temmuz günü Tunceli’de Nazimiye ilçesine bağlı Kırköy karakoluna bir kamyonla teröristler bombalı saldırı düzenlediler. Bomba bizim önceden hazırladığımız bariyerler nedeniyle karakola giremedi ama dışarıda patlattılar. Dışarıdan patlayınca amacına ulaşamadı. Öğlen üzeri bir patlama oldu. Akşam üzeri de bunlar bir tepenin başında görüldüler. Bizde İHA ile görüntü aldık. Ankara’dan da uçakları çağırırdık. Uçaklarda 15-20 dakikaya gelirdi. O gün bir türlü gelmiyordu. İl Jandarma Komutanı'na sordum 'Uçaklar niye gelmiyor' diye. O da bana Ankara’da bir sorun olduğunu, mühimmat bulunamadığını ve uçakların arıza yaptığını söyledi. O gün uçaklar gelmedi. Akşam üzeri de niye gelmediğini anladık ve Boğaziçi Köprüsü'nün tutulduğunu ve darbe yapıldığını gördük. Oradan şu karara varıyoruz ki, bizim Tunceli’deki teröristlerine atamadıkları bombayı TBMM’ye Ankara’daki masum insanları bombalamak için kullanmışlar. Yani PKK ile FETÖ’nin işbirliğine orada şahit olduk. O yönüyle bunlar işbirliği içerisinde uluslararası güçler aynı yerden besleniyorlar ama içimizdeki hainleri kullanıyorlar. Milletimizin uyanık olması lazım, bunların unutturulmaması lazım" dedi.

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Samsun'da vatandaşlar '15 Temmuz' için toplandıSamsun'da vatandaşlar '15 Temmuz' için toplandıSamsun'da vatandaşlar '15 Temmuz' için toplandıSamsun'da vatandaşlar '15 Temmuz' için toplandı

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