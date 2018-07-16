HABER

Samsun'da vatandaşlar '15 Temmuz' için toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 04:39 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Samsun'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Etkinliklere Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Çiğdem Karaaslan, Fuat Köktaş, Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik mehter takımının marş çalmasıyla başladı. Ardından şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okunup, dualar edildi. Sonrasında İstiklal Marşı okundu. Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşlar sinevizyondan 15 Temmuz gecesi Türkiye’de yaşananları izledi. Öğrenciler 15 Temmuz şiirlerini seslendirdi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tunceli’de Vali olan Samsun Valisi Osman Kaymak, o gece Tunceli’de yaşadıklarını anlattı. Vali Kaymak, "Bu darbe girişimi Türkiye’yi bölmek ve parçalamak için yapılmıştır. Yurt dışı bağlantılı bir operasyondu. Ama Allah’a şükür olsun milletimiz buna karşı koydu. 15 Temmuz günü Tunceli’de Nazimiye ilçesine bağlı Kırköy karakoluna bir kamyonla teröristler bombalı saldırı düzenlediler. Bomba bizim önceden hazırladığımız bariyerler nedeniyle karakola giremedi ama dışarıda patlattılar. Dışarıdan patlayınca amacına ulaşamadı. Öğlen üzeri bir patlama oldu. Akşam üzeri de bunlar bir tepenin başında görüldüler. Bizde İHA ile görüntü aldık. Ankara’dan da uçakları çağırırdık. Uçaklarda 15-20 dakikaya gelirdi. O gün bir türlü gelmiyordu. İl Jandarma Komutanı'na sordum 'Uçaklar niye gelmiyor' diye. O da bana Ankara’da bir sorun olduğunu, mühimmat bulunamadığını ve uçakların arıza yaptığını söyledi. O gün uçaklar gelmedi. Akşam üzeri de niye gelmediğini anladık ve Boğaziçi Köprüsü'nün tutulduğunu ve darbe yapıldığını gördük. Oradan şu karara varıyoruz ki, bizim Tunceli’deki teröristlerine atamadıkları bombayı TBMM’ye Ankara’daki masum insanları bombalamak için kullanmışlar. Yani PKK ile FETÖ’nin işbirliğine orada şahit olduk. O yönüyle bunlar işbirliği içerisinde uluslararası güçler aynı yerden besleniyorlar ama içimizdeki hainleri kullanıyorlar. Milletimizin uyanık olması lazım, bunların unutturulmaması lazım" dedi.

PARTNERHalil Sezai halk plajındaHalil Sezai halk plajında
Pensilvanya'daki FETÖ kampı havadan görüntülendiPensilvanya'daki FETÖ kampı havadan görüntülendi
Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz nöbetiTaksim Meydanı'nda 15 Temmuz nöbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Havaya ateş açan kişiye özel harekat destekli operasyon yapıldı

Havaya ateş açan kişiye özel harekat destekli operasyon yapıldı

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı aile şehitlik istiyor

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı aile şehitlik istiyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

Pensilvanya'daki FETÖ kampı havadan görüntülendi

Pensilvanya'daki FETÖ kampı havadan görüntülendi

Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor! Google'dan Müzeyyen Senar için doodle

Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor! Google'dan Müzeyyen Senar için doodle

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.