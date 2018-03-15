Samsun’da 'Yabancı Uyruklular Polikliniği' açıldı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uluslararası koruma başvuru sahibi yabancıların, birinci basamak sağlık hizmeti alabilmeleri için düzenlenen ‘Yabancı Uyruklular Polikliniği’ açıldı.

İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Bahariye Caddesine açılan polikliniğin açılışına Samsun Valisi Osman Kaymak, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç katıldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin (SGDD) uygulayıcı ortağı olduğu, ‘Türkiye’de Uluslararası Koruma Başvurusu Sahipleri için Koruma Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında kurulmuş olan, çok yönlü destek merkezinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uluslararası koruma başvuru sahibi yabancıların birinci basamak sağlık hizmeti alabilmeleri için düzenlenen ‘Yabancı Uyruklular Polikliniği’ açıldı. Poliklinikte 2 doktor ve 2 hemşire görev yapacak. Doktor ve hemşirelerden birer tanesi Suriye uyruklu olup, 8 tane de tercüman olacak. Polikliniğin ilk gününde sığınmacılar muayene olmak için sıra beklediler. Sığınmacılar açılan poliklinikten memnun olduklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

‘TÜRKİYE’DE YAKLAŞIK 4 MİLYON MÜLTECİ VAR’

Açılış öncesi konuşma yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Ülkemiz özellikle Suriye ve Irak savaşından sonra yabancı göçlerle karşı karşıya kaldı. Sınırlarımızdan çok sayıda yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’ye girmesiyle karşı karşıya kaldık. Bu durumda Avrupa devletlerin botları patlatarak insanların ölümüne neden olduğu bir ortamda bizlerde Osmanlının evladı olarak kapımıza gelen insanları Cumhurbaşkanımızın talimatları ve bakışı çerçevesinde onları misafir olarak kabul ettik. Onlar bizim misafirlerimizdir dedik ve şuanda ülkemizde 3.5-4 milyona yakın mülteci var. Bunlar için de yaklaşık 20-25 milyar lira paralar harcanıyor" dedi.

‘SAMSUN’DA 20-25 BİN MÜLTECİ VAR’

Samsun’da yaklaşık 20-25 bin mültecinin olduğunu belirten Vali Kaymak, "Bu insanlar bizim misafirlerimiz. İlimizde yaklaşık 20-25 bin mülteci var. Bunların her türlü ihtiyaçlarını devletimiz karşılıyor. Onlara verdiğimiz kimlik kartları ile Türk vatandaşları gibi okullarda eğitim görüyorlar, hastanelerde tedavi görüyorlar. Eğer bir hastaları veya sakatları varsa Türk vatandaşların yararlandığı şekilde onlara bakım ücreti veriliyor. Tüm bunlar Türkiye’nin gücünü gösteren gelişmelerdir. Türkiye gücünü milletinden alıyor. Buradan sonra da Canik ilçesinde de poliklinik açacağız" diye konuştu.

‘BÜTÜN BUNLAR TÜRKİYE’NİN GÜCÜDÜR’

Samsun’da yaşayan göçmenlerin pek fazla sorunlu olmadığını ifade eden Vali Kaymak, "Diğer illerde yaşanan göçmenlerle ilgili sorunlar ilimizde yaşanmıyor. Buraya gelen vatandaşlar uyumlu, Samsun vatandaşı ile iç içe, anlayış içerisinde yaşıyorlar. Samsunlular da bunları misafir olarak görüyor ve insani yönden davranıyor. Bu yönünden dolayı Samsunlulara teşekkür ediyorum. Keşke bu savaş olmasaydı ve insanların yerlerinden çıkmasaydı ama hepimiz biliyoruz ki uluslararası güçler Kuzey Suriye’de böyle bir oyun içerisindeler. Şuanda Afrin’deki kahramanlarımız Türkiye’nin gücüdür" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yabancı Uyruklu Polikliniğin açılışı gerçekleşti. Açılışın ardından Vali Kaymak, polikliniği gezerek muayene olan mültecilerle sohbet etti.