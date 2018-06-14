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Samsun'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 19:09 | Son Güncelleme

Havza ilçesinde çıkan yangında 2 samanlık, bir ambar, bir depo ve odunluk ile bir traktör yandı

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan yangında 2 samanlık, bir ambar, bir depo ve odunluk ile bir traktör zarar gördü.

Sivrikese Mahallesi'nde Arif Sakallı'ya ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangın, çevredeki yapılara sıçradı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havza Bölge Grup Amirliğine bağlı ekiplerce söndürülen yangında 2 samanlık, bir ambar, bir depo ve odunluk ile bir traktör yandı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Havza yangın

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