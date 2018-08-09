Samsun'da yeğeni tarafından bıçaklanan kişi öldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kavga sırasında yeğeni tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Kurtuluş Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan yeğeni T.K. (18) ile tartışan ve çıkan kavgada vücudunun 6 yerinden bıçaklanarak yaralanan Ramazan Beşlioğlu (32) kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ile Tekkeköy Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu kısa sürede yakalanan zanlı Tahsin K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

