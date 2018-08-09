Samsun'da yeğeni tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kavga sırasında yeğeni tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde Tahsin K. (18) ile aralarında eskiye dayalı husumet bulunan dayısı Ramazan B. (32) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tahsin K. yanında bulunan bıçakla dayısını vücudunun 6 yerinden yaraladı.
Ağır yaralanan Ramazan B, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan Tahsin K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ve Tekkeköy Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu kısa sürede yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
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