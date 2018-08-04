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SAMSUN'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 6 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 05:40 | Son Güncelleme

  SAMSUN’da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

SAMSUN’da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Türkiş kavşağında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, süratle seyredip makas attığı iddia edilen bir otomobil Türkiş kavşağından Atatürk Bulvarına çıkan bir başka araca çarptı. Ardından önce otobüs durağına çarpıp takla attıktan sonra, orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Arkadan gelen 4 araç da kazaya karıştı. Toplamda 6 aracın karıştığı kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 1’i Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, 5 yaralı da özel bir hastaneye götürüldü. Kazaya karışan 55 BE 227, 55 TH 800, 34 HJ 414, 55 AAY 531 ve 61 JB 407 plakalı araçlar büyük hasar gördü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden detaylar
-Kaza yapan araçlardan detay

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

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