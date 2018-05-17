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Samsun'daki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 13:32 | Son Güncelleme

Kavga ettiği kişiyi silahla öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa 23 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili tutuklanan sanık, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Danışmaz hazır bulundu.

Başka bir suçtan Sinop Cezaevi'nde tutuklu bulunan müşteki sanık Volkan Kocaman ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Danışmaz, son savunmasında, Ahmet Gater üzerine doğru hamle yapınca refleksle ateş ettiğini öne sürdü.

Gater'i tanımadığını belirten Danışmaz, pişman olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanığa, "kasten öldürmek" suçundan 15 yıl, "kasten yaralama" suçundan 7 yıl 6 ay, "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 10 ay olmak üzere 23 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Heyet, müşteki sanık Kocaman'ın ise Danışmaz'a tokat attığı gerekçesiyle 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

- Olay

Samsun'un İlkadım ilçesinde 20 Eylül 2016'da Mehmet Danışmaz ile Volkan Kocaman, karşılaştıkları Hastanebaşı Mahallesi Olgun Sokağı'nda tartışmaya başlamıştı. Olayın büyümesi üzerine Danışmaz, Kocaman'ı yaralamış, yanında bulunan Ahmet Gater'i ise silahla ateş ederek öldürmüştü.

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