Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 kişinin sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu R.C.A.R, D.L.H.H. ve A.A.A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.C.A.R. ve D.L.H.H'nin savcılıkça, A.A.A.T'nin ise mahkemece sınır dışı edilmesine karar verildi.

Zanlılar, 13 Nisan'da Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.