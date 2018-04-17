HABER

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 17:57 | Son Güncelleme

Terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 kişinin sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu R.C.A.R, D.L.H.H. ve A.A.A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.C.A.R. ve D.L.H.H'nin savcılıkça, A.A.A.T'nin ise mahkemece sınır dışı edilmesine karar verildi.

Zanlılar, 13 Nisan'da Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Bugüne kadarki en büyük tatbikat: Körfez kalkanıBugüne kadarki en büyük tatbikat: Körfez kalkanı
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!
İşte operasyonun maliyeti! Dudak uçuklattıİşte operasyonun maliyeti! Dudak uçuklattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Samsun terör örgütü DEAŞ

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'ın başına gelen görünmez kaza

Erdoğan'ın başına gelen görünmez kaza

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

Son dakika! AB Komisyonu ilerleme raporunu açıkladı

Son dakika! AB Komisyonu ilerleme raporunu açıkladı

6. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenlikleri başladı

6. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenlikleri başladı

23 Nisan coşkusu şimdiden başladı!

23 Nisan coşkusu şimdiden başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.