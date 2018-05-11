Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden biri, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Türk vatandaşı Ali K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Samsun'da 8 Mayıs'ta kent merkezinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı daha önce serbest bırakılmıştı.
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