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Samsun'daki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 05:17 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu A.H.A.A, I.Y.A.A.B. ve A.Y.H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun kent merkezinde 8 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si daha önce serbest bırakılmıştı.

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DEAŞ Samsun terör örgütü DEAŞ Terörle Mücadele Şubesi

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