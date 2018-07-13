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Samsun'daki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 11:54 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan Iraklı 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Iraklı 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Iraklı 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Temmuz'da DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında kent merkezindeki bazı adreslere düzenlediği operasyonda 10 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 3'ü mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Samsun terör örgütü DEAŞ

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