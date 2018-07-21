Samsun'daki doğalgaz patlaması MOBESE'de

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir lokantada yaşanan ve bazı iş yeri ile araçlarda hasara yol açan doğalgaz patlamasına ilişkin anlar MOBESE kameralarınca kaydedildi.

İlyasköy Mahallesi İlyasköy Kavşağı'ndaki bir lokantada 12 Temmuz'da meydana gelen patlamanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.

MOBESE kameralarınca 00.23'te kaydedilen görüntülerde, iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından çevreye saçılan materyaller ile toz bulutu ve sonrasında yaşananlar yer alıyor.

Samsun'da 12 Temmuz'da İlyasköy Mahallesi'ndeki bir lokantada yoğun doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana gelmişti. Patlamada yoldan geçen bir kişi yaralanmış, çevredeki 7 iş yeri ve 6 araçta hasar oluşmuştu.

