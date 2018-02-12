HABER

Samsun'daki ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 21:00 | Son Güncelleme

Yangında yaşamını yitiren anne ve işitme engelli iki kızının cenazesi toprağa verildi

Samsun'un Terme ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve engelli 2 kızının cenazesi toprağa verildi.

Yangın sonrası Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırılan anne Sevim Semiz (80) ile işitme ve görme engelli kızları Emine Semiz (58) ile Havva Gülen'in (60) cenazesi, buradaki işlemlerin ardından yakınları tarafından alınarak Özyurt Mahallesi’ndeki akrabalarına ait eve getirildi.

Helallik alındıktan sonra evin önünde kılınan namazın ardından anne ve kızlarının cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Terme ilçesine bağlı Özyurt Mahallesi'nde yaşayan Sevim Semiz'in torunu Selim Yağcı, dün anneannesine sürpriz yapmak amacıyla haber vermeden İstanbul'dan ilçeye gelmiş, evin yandığını görünce itfaiyeye bildirmişti.

Eve giren Yağcı, anneannesini alevlerin arasından çıkarmayı başarmış, itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra evde yaptıkları incelemede, Semiz'in kızları Emine Semiz ile Havva Gülen'in cansız bedenini bulmuştu. Anne Sevim Semiz de evin önünde ambulansta yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne-kız cenaze terme ilçesi yangın

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Yeni Çansporlu futbolcuları öldüresiye dövdüler

Yeni Çansporlu futbolcuları öldüresiye dövdüler

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Diğer Haberler
Dicle Elektrik borçlu çiftçilerin elektriğini kesiyor

Dicle Elektrik borçlu çiftçilerin elektriğini kesiyor

Karabacak: “Biz bir ve bütünüz”

Karabacak: “Biz bir ve bütünüz”

Gazeteci işyerinde unutulan 36 bin TL’yi sahibine teslim etti

Gazeteci işyerinde unutulan 36 bin TL’yi sahibine teslim etti

Tekirdağ’da sağanak yağış mahalle yolunu ulaşıma kapattı

Tekirdağ’da sağanak yağış mahalle yolunu ulaşıma kapattı

Başkan Kocaoğlu ve 128 meclis üyesi yargılandığı davada beraat etti

Başkan Kocaoğlu ve 128 meclis üyesi yargılandığı davada beraat etti

Kimsesiz çocuklardan Mehmetçiğe sevgi mektupları

Kimsesiz çocuklardan Mehmetçiğe sevgi mektupları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.