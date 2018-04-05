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Samsun'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 16:52 | Son Güncelleme

Meslekten ihraç edilen kaymakamlar Çolak ve Özbey'in yargılanmasına devam edildi

Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski Salıpazarı Kaymakamı İskender Çolak ve eski Sinop Saraydüzü Kaymakamı Yusuf Özbey'in yargılanmasına devam edildi.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanık eski Salıpazarı Kaymakamı İskender Çolak ile tutuksuz yargılanan eski Saraydüzü Kaymakamı Yusuf Özbey ve avukatları katıldı.

Sanıklar savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Çolak'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, Çolak'ın duruşmasını 10 Mayıs'a, Özbey'in duruşmasını 21 Eylül'e erteledi.

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FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Samsun Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi

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