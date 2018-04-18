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Samsun'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 19:17 | Son Güncelleme

Aralarında Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu'nun da bulunduğu iş adamlarından oluşan 11'i tutuklu 38 sanığın yargılandığı davada 21 sanık 1 yıl 6 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 38 sanıktan 21'ine hapis cezası verildi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın 6. celsesine, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan, aralarında Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu'nun da bulunduğu iş adamlarından oluşan 11'i tutuklu 38 sanıktan bazıları katıldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mustafa Küçük ve Mehmet Ali Işık'a 9'ar yıl, Tayfur Yeşildal, Hakan Uysal, Hasan Alpaydın, İsa Yiğit ve Önder Altınkaynak'a 7 yıl 6'şar ay, Abdullah Evrensel ve Abdurrahman Hacıkerimoğlu'na 6 yıl 3'er ay, Hüseyin Tozlu ve Vedat Daştan'a 3 yıl 1'er ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanıklar Ömer İpci'yi 6 yıl 3 ay, Adnan Saroğlu ve Ahmet Çakır'ı 3 yıl 1'er ay, Ali Yeşildal, Mustafa Yeşildal, Şaban Terzi, Galip Atalar, Murat Köksal ve Veli Mutlu'yu 2 yıl 1'er ay ve Ramazan İnce'yi 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptıran heyet, diğer sanıkların beraatine hükmetti.

Heyet, sanıklardan Abdurrahman Hacıkerimoğlu, Abdullah Evrensel, Hüseyin Tozlu ve Vedat Daştan'ı cezaevindeki tutuklu bulundukları süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.

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FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Samsun Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi

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