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Samsun'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 19:03 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 10 sanıktan 7'si, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 10 sanıktan 7'si 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün emniyet yapılanmasında yer aldıkları belirtilen tutuklu sanıklardan örgütün sözde "polis imamlarının imamı" eski öğretmen Oğuz Bacanlı, sözde "polis imamları" İbrahim Pınar ve Faruk Özçelik ile eski 3. sınıf emniyet müdürü Cemcenker Toparlak katıldı.

Tutuksuz sanıklardan eski bankacı Fevzi Meral, eski öğretmen İsa Semiz, doktor Selim Kocasaraç ve Recep Karagöz ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, cezalarında çeşitli nedenlerle indirime gidilen sanıklardan Bacanlı'ya "terör örgütü üyesi olmak"tan 10 yıl 6 ay, Pınar'a 9 yıl, Özçelik'e 7 yıl 6 ay, Toparlak'a 7 yıl 5 ay 3 gün, etkin pişmanlıktan yararlanan Meral ve Semiz'e 1 yıl 10 ay 15'er gün, Kocasaraç'a 2 yıl 3 ay 15 gün hapis verdi.

Aynı suçtan yargılanan Karagöz'ün beraatına hükmeden heyet, diğer sanıklar polis memurları Özgür Güngör ile Ziya Bayraktar'a ilişkin dijital materyallerin sonucunun beklenmesi amacıyla bu sanıkların dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.

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FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Samsun Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi

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