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Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 19:13 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, önceden meslekten ihraç edilen 15 öğretmen, 1 öğretim üyesi ile 1 özel sektör çalışanının Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öne sürülen zanlılar, 6 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

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FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Samsun Samsun Emniyet Müdürlüğü

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