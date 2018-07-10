Samsun'daki park yeri kavgası

Samsun'un İlkadım ilçesinde araç park yeri nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan şüpheli polis memuru ile eşi adliyeye sevk edildi.

Pazar Mahallesi Saathane Meydanı yakınlarındaki bir fırının önünde çıkan silahlı kavgada Rasim Sabah'ı (34) öldüren, Fatih Cepniler'i (36) ise yaralayan Emniyet Müdürlüğü İlyasköy Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Adem Y. ile eşi Aynur Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Samsun'da dün polis memuru Adem Y, araç park etme nedeniyle tartıştığı Sabah ve Cepniler'e tabancayla ateş etmişti. Yaralanan Sabah ve Cepniler Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Sabah, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından Adem Y. ile eşi Aynur Y. gözaltına alınmıştı.

