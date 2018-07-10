Samsun'daki park yeri kavgası

Samsun'un İlkadım ilçesinde araç park yeri nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan şüpheli polis memuru ile eşi adliyeye sevk edildi.
Pazar Mahallesi Saathane Meydanı yakınlarındaki bir fırının önünde çıkan silahlı kavgada Rasim Sabah'ı (34) öldüren, Fatih Cepniler'i (36) ise yaralayan Emniyet Müdürlüğü İlyasköy Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Adem Y. ile eşi Aynur Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Samsun'da dün polis memuru Adem Y, araç park etme nedeniyle tartıştığı Sabah ve Cepniler'e tabancayla ateş etmişti. Yaralanan Sabah ve Cepniler Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Sabah, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Olayın ardından Adem Y. ile eşi Aynur Y. gözaltına alınmıştı.
Hakim olmak için Hukuk Fakültesi'nden mezun olmak şartı kalktı mı? Flaş açıklama
İzmir'de 250 kiloluk yaban domuzunu avladı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk açıklama
Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı
Böylesi görülmedi! 62 yaşındaki adamın anüsünden öyle bir şey çıktı ki...
Cumhurbaşkanıyla gelecek ve gidecek kadrolar belirlendi
Prens Charles'ın vaftiz kızı öyle bir fotoğraf paylaştı ki...
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!
Sokağın ortasında kalçasından ısırdı!
Ziya Selçuk kimdir? Yeni MEB Ziya Selçuk oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinede MEB'e güçlü isim
Okuyucu Yorumları 0 yorum