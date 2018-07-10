HABER

Samsun'daki park yeri kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 17:54 | Son Güncelleme

İlkadım ilçesinde araç park yeri nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada hayatını kaybeden Rasim Sabah'ın cenazesi toprağa verildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde araç park yeri nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada hayatını kaybeden iki çocuk babası Rasim Sabah'ın (34) cenazesi defnedildi.

Pazar Mahallesi Saathane Meydanı yakınlarındaki bir fırının önünde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Rasim Sabah'ın cenazesi hastane morgundan alınarak Büyük Cami önüne getirildi.

Yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabilen Rasim Sabah'ın babası Cahit Sabah, burada taziyeleri kabul etti.

Sabah'ın cenazesi, ailesi ve yakınlarının katılımıyla ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Samsun'da dün polis memuru A.Y, araç park etme nedeniyle tartıştığı Rasim Sabah ve Fatih Cepniler'e (36) tabancayla ateş etmişti. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sabah, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından A.Y. ile eşi gözaltına alınmıştı.

PARTNERÇocukluk aşkıyla evlenmişti... Bu fotoğraf ortalığı karıştırdı!Çocukluk aşkıyla evlenmişti... Bu fotoğraf ortalığı karıştırdı!
Elmas: Yeni sistemle karar mekanizmaları daha hızlı ve etkin işleyecekElmas: Yeni sistemle karar mekanizmaları daha hızlı ve etkin işleyecek
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan AK Parti kadrolarına övgüCHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan AK Parti kadrolarına övgü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araç park etme ilkadım Rasim Sabah Samsun Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Naci Ağbal'a çiçek esprisi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Naci Ağbal'a çiçek esprisi!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

TEM'de trafiği felç eden kaza! 3 şerit trafiğe kapatıldı!

TEM'de trafiği felç eden kaza! 3 şerit trafiğe kapatıldı!

FOX TV Spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken tatil paylaşımı

FOX TV Spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken tatil paylaşımı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan AK Parti kadrolarına övgü

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan AK Parti kadrolarına övgü

O anlattı, duyanlar inanamadı! 'Babam uçkur düşkünüdür'

O anlattı, duyanlar inanamadı! 'Babam uçkur düşkünüdür'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.