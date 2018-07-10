Samsun'daki park yeri kavgası

Samsun'un İlkadım ilçesinde araç park yeri nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada hayatını kaybeden iki çocuk babası Rasim Sabah'ın (34) cenazesi defnedildi.

Pazar Mahallesi Saathane Meydanı yakınlarındaki bir fırının önünde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Rasim Sabah'ın cenazesi hastane morgundan alınarak Büyük Cami önüne getirildi.

Yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabilen Rasim Sabah'ın babası Cahit Sabah, burada taziyeleri kabul etti.

Sabah'ın cenazesi, ailesi ve yakınlarının katılımıyla ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Samsun'da dün polis memuru A.Y, araç park etme nedeniyle tartıştığı Rasim Sabah ve Fatih Cepniler'e (36) tabancayla ateş etmişti. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sabah, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından A.Y. ile eşi gözaltına alınmıştı.

