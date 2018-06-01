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Samsun'daki şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 20:32 | Son Güncelleme

Samsun'daki şüpheli ölüm

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişinin şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sebahattin Bayraktar'ın (48) dün, Karşıyaka Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanın bahçesinde ölmüş olarak bulunmasının ardından çalışma başlattı.

Bayraktar'ın ölümünün şüpheli bulunmasıyla genişletilen çalışmalar sonucu, olayla ilgileri görülen M.K, İ.K, Ö.K. ve M.A. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan zanlılar, savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bayraktar'ın cesedi ise otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Canik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu Samsun şüpheli ölüm

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