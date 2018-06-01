Samsun'daki şüpheli ölüm

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişinin şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sebahattin Bayraktar'ın (48) dün, Karşıyaka Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanın bahçesinde ölmüş olarak bulunmasının ardından çalışma başlattı.
Bayraktar'ın ölümünün şüpheli bulunmasıyla genişletilen çalışmalar sonucu, olayla ilgileri görülen M.K, İ.K, Ö.K. ve M.A. gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan zanlılar, savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bayraktar'ın cesedi ise otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Fatih Portakal'a 'kurmaca' haber tepkisi!
Seçim sonucunu etkileyecek anket! AK Parti’li ve CHP’li seçmen yapılan araştırmada en az ekonomiden memnun
Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü
4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Recep Akdağ: Muharrem İnce çok ayıp ediyor
CHP'li Barış Yarkadaş'ın babaannesi hayatını kaybetti! Ecevit'e 'Karaoğlan' lakabını vermişti
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Okuyucu Yorumları 0 yorum