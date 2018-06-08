Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışması sonucu, gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan Serhat Keleş, Mehmet Aslan ve Çetin Özçelik, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı. Murat K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun'da dün düzenlenen operasyonda, paketler halinde bir miktar esrar, 23 kök kenevir bitkisi, kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, 13 mermi ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

