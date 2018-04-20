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Samsun'daki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 19:54 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 18 Nisan'da kent merkezindeki çeşitli adreslerde, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kentte, eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılardan bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun torbacı uyuşturucu operasyonu

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