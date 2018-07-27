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Samsun'daki yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 12:05 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 45 şüpheliden 35'i serbest bırakıldı

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden 35'i serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekiplerinin, kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde bir süredir sürdürdüğü çalışma sonucu düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar oynatma suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 45 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 35'i savcılık talimatıyla emniyetten salıverildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 10 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Ahlak Bürosu ekiplerince 24 Temmuz'da düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve kumar oynatma suçunu işledikleri iddiasıyla 45 zanlı gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu Samsun Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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