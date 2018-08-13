Samsun'dan gelen heyet Makedonya'da

Makedonya'daki Türklerin birlikte yaşama konusunda sağladıkları katkıya dikkati çeken Şahin, "Makedonya'da gerçekten güzel bir uyum var halklar arasında. İnşallah bu uyum daha da gelişerek devam eder. Bizim soydaşlarımız da buradaki Makedonya devletinin kalkınmasına büyük katkılar sağlar." şeklinde konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de Doğu Makedonya Yörük Türkleri Derneğinin daveti üzerine geldikleri Makedonya'da ülkenin güneydoğusundaki Radoviş'teki şenliğe katıldıklarını dile getirerek, Kosova'yı da ziyaret edecekleri bilgisini verdi.

Konfederasyon ile iş birliklerine değinen Bayraktar, "Öğretmenlere hizmet içi eğitim yapıldı. İleride düşüncemiz, özellikle bayanlardan kültürel faaliyet için Samsun'a gitme talebi var." dedi.

Türk kökenli Bakan Yardımcısı Bayraktar, yaptığı konuşmada, Türkiye'den gelen dostlarıyla bir arada bulunduklarını, Balkan Türkleri Konfederasyonu ile çalışmalarının yaklaşık 13 yıldır devam ettiğini söyledi.

Bayraktar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Balkan Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Altuntaş'tan oluşan heyeti makamında kabul etti.

Havza Belediye Başkanı İkiz de yaklaşık 5 yıl önce Makedonya'nın doğusundaki Merkez Jupa Belediyesi ile kardeş belediye olduklarını kaydederek, o günden beri ilişkilerinin devam ettiğini vurguladı.

Balkan Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Altuntaş da Kosovalı ve Makedonyalı öğretmenlere Samsun'da hizmet içi eğitim verdiklerini ifade ederek, ülkedeki öğrencilere Türkiye'de eğitim almaları konusunda yardımcı olduklarını söyledi.

