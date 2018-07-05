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Samsun'dan Rusya ve Ukrayna'ya yat yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 12:41 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, balıkçı barınağında işyeri bulunan Kemal Kolbakır (48), 20 yıldır balıkçı teknesi ve yat üretimi, bakımı ve onarımı yapıyor. 15 kişilik ekibi ile çalışan Kolbakır, Rusya ve Ukrayna'dan da talep almaya başladı.

Samsun'dan Rusya ve Ukrayna'ya yat yapıyor

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, balıkçı barınağında işyeri bulunan Kemal Kolbakır (48), 20 yıldır balıkçı teknesi ve yat üretimi, bakımı ve onarımı yapıyor. 15 kişilik ekibi ile çalışan Kolbakır, Rusya ve Ukrayna'dan da talep almaya başladı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy balıkçı barınağında işyeri bulunan Kemal Kolbakır, 15 kişilik ekibi ile çalışıyor. Balıkçı teknesi ve yat üretimi, bakımı ve onarımı yapan Kolbakır, son 1 yıldır Rusya ve Ukrayna'dan da talep almaya başladı. ​Kolbakır, bu iki ülkeye 3 yılda 8 yat yaptıklarını, 15 yatın da bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Ukrayna ve Rusya'nın kendileri için yeni bir pazar olduğunu belirten Kolbakır, "Kurduğumuz bağlantılarla birlikte 3 yıldır Rusya ve Ukrayna'ya üretim yapıyoruz. Çelik tekne ve yat üretimi gerçekleştiriyoruz. Balıkçı teklerinin boyu 7 metre ile 50 metre arasında, ağırlıkları ise 10 ton ile 500 ton arasında olabiliyor. Yatların boyu ise 10-15 metre, ağırlıkları 7 ton ile 15 ton arasında oluyor. Balıkçı teknelerinin fiyatları 150 bin ila 3 milyon TL arasında, yat fiyatları ise 1,5 milyon ila 2 milyon TL arasında değişiyor. Ukrayna ve Rusya'nın yanı sıra ülkemizde de özellikle Ege Bölgesi'ndeki illerden de sipariş alıyoruz" dedi.
Şimdilerde Ukrayna'dan gelen bir yatın bakım ve onarım işini yaptıklarını dile getiren Kolbakır, "Bu alanda daha çok gelişmek istiyoruz. İşyerimizin kapasitesini de artırmayı planlıyoruz. Sonuçta Rusya ve Ukrayna üzerinden yapılan satış, dolar üzerinden gerçekleşiyor. Hem ülkemiz, hem de Samsun için bu çok önemli. Bizim için karşı kıyı, yeni bir iş kapısı oldu. Daha çok geliştirmek istiyoruz. Bu ticaretin, gelecekte daha da gelişerek devam edeceğine inanıyorum. İnancım ve umudum çok yüksek" diye konuştu.

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Samsun'dan Rusya ve Ukrayna'ya yat yapıyorSamsun'dan Rusya ve Ukrayna'ya yat yapıyorSamsun'dan Rusya ve Ukrayna'ya yat yapıyorSamsun'dan Rusya ve Ukrayna'ya yat yapıyor

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