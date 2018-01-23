Samsung Galaxy S9 ve S9+'ın özellikleri ve çıkış tarihi nedir?

Son Güncelleme 1 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 15:17 |1 saat önce

Samsung S9 ve S9+ özellikleri tanıtımından önce sızdırıldı. Yani yakında yapılacak S9 ve S9+ tanıtmı öncesi, iki cihazın da olası özellikleri herkes tarafından biliniyor. Aynı zamanda iki cihaz arasında farklar, kamera özellikleri, tasarım ve donanımsal özellikler ile tanıtım tarihi öncesinde kesinlik kazandı. Peki Samsung Galaxy S9 ve S9+'ın özellikleri neler? S9 ile S9+ ne zaman tanıtılacak? Fiyatları ne olacak?

Samsung'un gelecek ay tanıtmayı planladığı yeni amiral gemisi cihazları, yeni S serisi, S9 ve S9+'ın neredeyse tüm özellikleri geçtiğimiz günlerde sızdırıldı. Bir Reddit kullanıcısı, geçtiğimiz hafta, S9'un kutu görselini paylaşınca cihazın bütün özellikleri tamamen ortaya çıkmıştı. S9 ile S9+ ile arasındaki en büyük farkın çift kamera olması ve ekran büyüklüğü olması düşünülüyor. Peki Samsung Galaxy S9 ve S9+'ın özellikleri neler? S9 ile S9+ ne zaman tanıtılacak? Fiyatları ne kadar olacak? SAMSUNG GALAXY S9 VE S9+ ÖZELLİKLERİ Samsung’un yeni amiral gemi ikilisi Galaxy S9 ve S9+ için akıllı telefon sektörü ve tüketicilerde meraklı bekleyiş devam ediyor. Geçen hafta yapılan sızıntılar sonrasında cihazın özellikle kamera özellikleri biliniyor. Galaxy S9, f/1.5-f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Değişken diyafram açıklığı mekanik bir teknoloji ve sahneye göre cihazın daha iyi fotoğraflar çekmesine yardımcı olacak. Bununla birlikte büyük ekranlı model olan Galaxy S9+’ta çift arka kamera olacak ve iki arka kamera da f/1.5-f/2.4 diyafram açıklığına sahip olacak. Yeni çift kamera fotoğraf ve video kalitesini iyileştirirken, 1000 fps’ye kadar ağır çekimi de destekleyecek.

ETNews, Samsung amiral gemilerinin kamera özelliklerini detaylandıran bir rapor sundu. Rapora göre Galaxy S9, 8MP’lik otomatik odaklamalı bir ön kameraya sahip olacak ve iris tarayıcı ön kameraya entegre edilmiş olacak. Galaxy S9+’ta ise iris tarayıcı ve ön kamera önceki modellerde olduğu gibi ayrı olacak. Samsung’un Galaxy S9’da kamera ve iris tarayıcıyı neden bir arada sunduğu tam olarak bilinmiyor fakat alandan kazanma ve tedarik sorunları en iyi tahminler gibi görünüyor. İris tarayıcılı ön kameraları Güney Koreli Partron ve MC Nex şirketleri üretecek. Rapora göre Samsung, Exynos işlemcili Galaxy S9’larda yeni tip bir baskılı devre kartı (PCB) kullanacak. Eski tip devre kartlarından daha ince ve dar olduğu söylenen yeni devre kartları, Samsung’un cihazı tasarlarken alandan ciddi miktarda tasarruf etmesini sağlıyor. Ayrıca Samsung, Galaxy S9’larda dokunmatik katmanı OLED ekranın kapsülleme katmanına entegre eden Y-OCTA ekran teknolojisini kullanacak. Y-OCTA, eski nesil ekranlara göre daha incedir, daha iyi optik özelliklere sahiptir ve daha ucuzdur.

Raporda ayrıca Galaxy S9 ve S9+’ın sırası ile 5.77 inç ve 6.22 ekranlara sahip olacağı, kameranın altında ise Tayvanlı teknoloji şirketi Aegis Technology tarafından üretilen parmak izi tarayıcıların bulunacağı yazıyor. Samsung Galaxy S9 genel özellikleri İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845, Samsung Exynos 9810

RAM: 4GB ya da 6GB

Depolama: 64GB ve 128GB+MicroSD

Ekran: 5.65 inç QHD+ Süper AMOLED, 570 PPI

Arka Kamera: Süper Hızlı Çift Piksel 12MP, f/2.4 ve f/1.5 diyafram açıklığı, OIS, faz tespitli otomatik odaklama, x2 optik yakınlaştırma

Ön Kamera: 8 MP, f/1.7 diyafram açıklığı, otomatik odaklama

Batarya: 3100mAh, USB Type-C, Hızlı Şarj 2.0 ve üstü, kablosuz şarj

Bağlantılar: Bluetooth LE, NFC, USB-C, Cat 18 LTE

Sensörler: İris tarayıcı, 3D sensör, parmak izi, ivmeölçer, yakınlık, pusula, barometre, nabız, SpO2

Ses: AKG stereo hoparlör, kulaklık girişi bilinmiyor Samsung Galaxy S9+ genel özellikleri İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845, Samsung Exynos 9810

RAM: 4GB ya da 6GB

Depolama: 64GB ve 128GB+MicroSD

Ekran: 6.2 inç QHD+ Super AMOLED, 529 PPI

Arka Kamera: 12 MP, f/1,7,1,4 μm,Çift Piksel PDAF + 12MP, f/2,4, 1 μm, AF, OIS, faz tespitli otomatik odaklama, x2 optik yakınlaştırma

Ön Kamera: 8 MP, f/1.7 diyafram açıklığı, otomatik odaklama

Batarya: 3600mAh, USB Type-C, Hızlı Şarj 2.0 ve üstü, kablosuz şarj

Bağlantılar: Bluetooth LE, NFC, USB-C, Cat 18 LTE

Sensörler: İris tarayıcı, 3D sensör, parmak izi, ivmeölçer, yakınlık, pusula, barometre, nabız, SpO2

Ses: AKG stereo hoparlör, kulaklık girişi bilinmiyor