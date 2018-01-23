Samsung Galaxy S9 ve S9+'ın özellikleri ve çıkış tarihi nedir?

Samsung'un gelecek ay tanıtmayı planladığı yeni amiral gemisi cihazları, yeni S serisi, S9 ve S9+'ın neredeyse tüm özellikleri geçtiğimiz günlerde sızdırıldı. Bir Reddit kullanıcısı, geçtiğimiz hafta, S9'un kutu görselini paylaşınca cihazın bütün özellikleri tamamen ortaya çıkmıştı. S9 ile S9+ ile arasındaki en büyük farkın çift kamera olması ve ekran büyüklüğü olması düşünülüyor. Peki Samsung Galaxy S9 ve S9+'ın özellikleri neler? S9 ile S9+ ne zaman tanıtılacak? Fiyatları ne kadar olacak?
Samsung’un yeni amiral gemi ikilisi Galaxy S9 ve S9+ için akıllı telefon sektörü ve tüketicilerde meraklı bekleyiş devam ediyor. Geçen hafta yapılan sızıntılar sonrasında cihazın özellikle kamera özellikleri biliniyor. Galaxy S9, f/1.5-f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Değişken diyafram açıklığı mekanik bir teknoloji ve sahneye göre cihazın daha iyi fotoğraflar çekmesine yardımcı olacak.
Bununla birlikte büyük ekranlı model olan Galaxy S9+’ta çift arka kamera olacak ve iki arka kamera da f/1.5-f/2.4 diyafram açıklığına sahip olacak. Yeni çift kamera fotoğraf ve video kalitesini iyileştirirken, 1000 fps’ye kadar ağır çekimi de destekleyecek.
ETNews, Samsung amiral gemilerinin kamera özelliklerini detaylandıran bir rapor sundu. Rapora göre Galaxy S9, 8MP’lik otomatik odaklamalı bir ön kameraya sahip olacak ve iris tarayıcı ön kameraya entegre edilmiş olacak. Galaxy S9+’ta ise iris tarayıcı ve ön kamera önceki modellerde olduğu gibi ayrı olacak.
Samsung’un Galaxy S9’da kamera ve iris tarayıcıyı neden bir arada sunduğu tam olarak bilinmiyor fakat alandan kazanma ve tedarik sorunları en iyi tahminler gibi görünüyor. İris tarayıcılı ön kameraları Güney Koreli Partron ve MC Nex şirketleri üretecek.
Rapora göre Samsung, Exynos işlemcili Galaxy S9’larda yeni tip bir baskılı devre kartı (PCB) kullanacak. Eski tip devre kartlarından daha ince ve dar olduğu söylenen yeni devre kartları, Samsung’un cihazı tasarlarken alandan ciddi miktarda tasarruf etmesini sağlıyor.
Ayrıca Samsung, Galaxy S9’larda dokunmatik katmanı OLED ekranın kapsülleme katmanına entegre eden Y-OCTA ekran teknolojisini kullanacak. Y-OCTA, eski nesil ekranlara göre daha incedir, daha iyi optik özelliklere sahiptir ve daha ucuzdur.
Raporda ayrıca Galaxy S9 ve S9+’ın sırası ile 5.77 inç ve 6.22 ekranlara sahip olacağı, kameranın altında ise Tayvanlı teknoloji şirketi Aegis Technology tarafından üretilen parmak izi tarayıcıların bulunacağı yazıyor.
Samsung Galaxy S9 genel özellikleri
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845, Samsung Exynos 9810
RAM: 4GB ya da 6GB
Depolama: 64GB ve 128GB+MicroSD
Ekran: 5.65 inç QHD+ Süper AMOLED, 570 PPI
Arka Kamera: Süper Hızlı Çift Piksel 12MP, f/2.4 ve f/1.5 diyafram açıklığı, OIS, faz tespitli otomatik odaklama, x2 optik yakınlaştırma
Ön Kamera: 8 MP, f/1.7 diyafram açıklığı, otomatik odaklama
Batarya: 3100mAh, USB Type-C, Hızlı Şarj 2.0 ve üstü, kablosuz şarj
Bağlantılar: Bluetooth LE, NFC, USB-C, Cat 18 LTE
Sensörler: İris tarayıcı, 3D sensör, parmak izi, ivmeölçer, yakınlık, pusula, barometre, nabız, SpO2
Ses: AKG stereo hoparlör, kulaklık girişi bilinmiyor
Samsung Galaxy S9+ genel özellikleri
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845, Samsung Exynos 9810
RAM: 4GB ya da 6GB
Depolama: 64GB ve 128GB+MicroSD
Ekran: 6.2 inç QHD+ Super AMOLED, 529 PPI
Arka Kamera: 12 MP, f/1,7,1,4 μm,Çift Piksel PDAF + 12MP, f/2,4, 1 μm, AF, OIS, faz tespitli otomatik odaklama, x2 optik yakınlaştırma
Ön Kamera: 8 MP, f/1.7 diyafram açıklığı, otomatik odaklama
Batarya: 3600mAh, USB Type-C, Hızlı Şarj 2.0 ve üstü, kablosuz şarj
Bağlantılar: Bluetooth LE, NFC, USB-C, Cat 18 LTE
Sensörler: İris tarayıcı, 3D sensör, parmak izi, ivmeölçer, yakınlık, pusula, barometre, nabız, SpO2
Ses: AKG stereo hoparlör, kulaklık girişi bilinmiyor
SAMSUNG SAMSUNG GALAXY S9 VE S9+ NE ZAMAN TANITILACAK?
Samsung S9 ve S9+ için lansman tarihi olarak 2018 MWC olarak gösteriliyor. Yani Dünya Mobil Kongresi 2018 içinde yapılacak tanıtımla S9 ve S9+ gün yüzüne çıkacak. Bu kongre ise 26 Şubat ile 1 Mart 2018 tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona şehrinde yapılacak.
Samsung Galaxy S9 ve S9+ fiyatı da en az tanıtım tarihi kadar merak ediliyor. Samsung Galaxy S8+'ın Türkiye'de satış fiyatı 4400 lira ile başladı. yeni amiral gemilerinin bu fiyattan aşağı olmaması bekleniyor. Piyasaya çıktığı tarihteki dolar ve euro kurlarının da fiyatına etkisi olacaktır. Mart başında tanıtılacak S9 ve S9+'ın Mayıs başında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
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